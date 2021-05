Pesquisa do Procon-JP constata diferença de até R$600 em exames clínicos

Quem está precisando realizar exames clínicos deve ficar atento às diferenças nos preços que podem chegar a R$ 600,00, como mostra pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) para esses serviços, encontrando a ultrassonografia de próstata transretal com biópsia, oscilando entre R$ 400 (Cedrul – Bancários) e R$ 1.000 (Diagson – Centro e Nova Diagnóstico – Bairro dos Estados), com variação de 150%.

O levantamento do Procon-JP foi realizado em sete locais e traz preços de 58 tipos de exames como densitometria, mamografia, raio-X, ressonância, tomografia computadorizada, ultrassonografia e exames cardiológicos.

A maior variação, entretanto, foi constatada na ressonância perfusão cerebral por RM, 194,12%, com preços entre R$ 170,00 (Diagson – Centro) e R$ 500,00 (Cedrul – Bancários), diferença de R$ 330,00.

O secretário Rougger Guerra alerta ao consumidor para que fique atento aos preços, já que há diferenças significativas para o mesmo serviço.

“Nossa pesquisa mostra que há diferenças enormes e quem está necessitando fazer esses tipos de exames deve consultar nossa tabela de preços que está disponível, na íntegra, nos sites do Procon-JP e da Prefeitura de João Pessoa”.

Maiores diferenças – As diferenças mais significativas foram encontradas na tomografia das vias urinárias (eurotomografia), R$ 470, com preços entre 380 (Policlínica Jaguaribe – Jaguaribe) e R$ 850 (Cedrul –Bancários); na tomografia angio TC arterial do tórax, R$ 470, com preços entre R$ 280 (Policlínica Jaguaribe– Jaguaribe) e R$ 750 (Diagson – Bancários); na tomografia abdôme total, R$ 450, com preços entre R$450 (Policlínica São Lucas – Jaguaribe), e R$ 900 (Nova Diagnóstica – Bairro dos Estado); na tomografia angio TC arterial do crãnio, R$ 420, com preços entre R$230 (Policlínica Jaguaribe – Jaguaribe), e R$ 650 (Nova Diagnóstica – Bairro dos Estado).

A pesquisa levantou preços nos seguintes locais: Cedrul (Bancários), Diagson (Centro), Policlínica São Lucas (Jaguaribe), São Luiz (Jaguaribe), Policlínica Amip (Centro); Policlínica Jaguaribe (Jaguaribe); e Nova Diagnóstico (Bairro dos Estados).

Para acessar a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – – www.joaopessoa.pb.gov.br e www.proconjp.pb.gov.br .