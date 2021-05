Parque Solon de Lucena retoma atividades, em João Pessoa

Com a flexibilização das novas regras para mobilidade da população nos espaços públicos, como a orla, parques e praças, o Parque Solon de Lucena, no Centro da Capital, tem sido visitado com mais frequência pela população.

No local, as atividades foram retomadas e a população já está usufruindo do espaço para fazer atividades físicas, freqüentar os quiosques e até fazer, comemorações no deck, além de levar as crianças para aproveitar os brinquedos.

Tudo isso só pode ser feito a parti da publicação do decreto da Prefeitura de João Pessoa, no último dia 3, que permite a realização de eventos sociais

Lembrando que a população pode freqüentar as áreas abertas cidade, como o Parque Solon de Lucena, respeitando o distanciamento social, usando máscaras e álcool 70%. O diretor de paisagismo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Jair Soares, disse que todas as normas de prevenção e combate à Covid-19 estão sendo respeitadas no local.

“Os brinquedos estão sendo higienizados no intervalo entre um uso e outro, isto é, quando uma criança sai de um brinquedo, ele é higienizado antes de outra utilizar, e estamos respeitando o distanciamento nas filas”, explicou.

Já o deck, espaço aberto e bastante procurado para comemorações, está funcionando com menos de 50% da capacidade. O local comporta cem pessoas, mas só está sendo permitido o máximo de 40 pessoas para que seja mantido o distanciamento.

No entanto, para utilizar o espaço é necessário fazer o agendamento, seja pessoalmente na administração do Parque ou pelo telefone (83) 98862-7176.

Segundo Jair Soares, a equipe do Parque vem trabalhando para garantir o cumprimento do protocolo de combate à Covid. “Não há como controlar a entrada de pessoas no Parque, então estamos atuando para evitar aglomerações.

Quando há um determinado número de pessoas concentrado em um local, os agentes de cidadania vão até lá e orientam as pessoas a dispersarem”, afirmou.

Decreto – O decreto publicado no dia 3 de maio permite a realização de eventos sociais ou corporativos, a exemplo de congressos, seminários, encontros científicos, casamentos, além do funcionamento de circos, cinemas e teatros com limite de 30% da capacidade do local, podendo ampliar para 50% caso utilizem áreas abertas, com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, com o uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool 70% e a aferição de temperatura.