Paraibanos podem ajudar organizações sociais com doações na fatura de água

Há mais de um ano, o mundo atravessa a pandemia do coronavírus e, neste momento, a solidariedade é uma importante aliada contra a Covid-19. Diante disso, uma corrente solidária se formou para ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos, pacientes em tratamento do câncer, entre outras.

A iniciativa é resultado da parceria entre a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e os clientes, que podem doar qualquer quantia, através da fatura de água para diversas unidades de saúde e instituições sociais.

A Cagepa possui mais de 1 milhão de clientes e cada um tem a oportunidade de escolher para qual instituição quer doar. Além do Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), de Campina Grande, referência no Tratamento Oncológico, é possível doar para outras instituições da Grande João Pessoa, tais como: Associação Menores com Cristo (AMECC), Associação Promocional do Ancião (ASPAN), Aliança Bayeux Franco Brasileira (ABFB), Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM), Associação Shalom e Hospital Napoleão Laureano. Essas instituições realizam um trabalho competente, sério e de solidariedade no estado, voltado para os mais necessitados.

O diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras, comentou sobre o projeto, que fortalece a Cagepa como uma empresa cidadã e faz essa ponte entre a população e os mais necessitados, captando as doações dos clientes na fatura de água.

“São em momentos difíceis, de tantas incertezas, que surgem ações solidárias como essas. Encontramos essa forma de minimizar os danos neste cenário pandêmico e de fragilidade humana, e todos os paraibanos têm a oportunidade de praticar a empatia e amor ao próximo por meio desse gesto. A doação de cada um é muito importante”, pontuou.

Como ajudar?

Os clientes, sejam pessoa física ou jurídica, que desejam fazer a sua doação podem entrar em contato com a Cagepa pelos seguintes canais de atendimento:

– Teleatendimento 115

– Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br

– Aplicativo Cagepa

– WhatsApp (83) 98198-4495

– E-mail [email protected]

No ato da inscrição, o usuário precisa estar com a fatura de água e os documentos pessoais (RG e CPF) em mãos. Também deve comunicar, que pretende doar, informando para qual instituição será destinada a doação e por quanto tempo doará. Assim, o valor doado vai vir na conta de água.