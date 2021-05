Pandemia reduz acentuadamente a realização de greves no Brasil

Balanço do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado anteontem, informa que no ano passado ocorreram no Brasil 649 greves (64% no setor privado) – 42% a menos na comparação com o ano de 2019.

A redução especificamente no setor público foi da ordem de 59%.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza e publicada no PARAIBAONLINE.

