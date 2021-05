Padre idealizador de jornada de oração pelo fim da pandemia clama por união e dá testemunho

Desde as 15h desta quarta-feira, 12, a Diocese de Campina Grande está promovendo um momento de oração com duração de 24h ininterruptas pelo fim da pandemia, pelas pessoas que infelizmente morreram de Covid e também por todos que ainda lutam contra a doença.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira, 13, o idealizador da ação, padre Eude Araújo, falou sobre o momento.

– Devemos lembrar que atualmente alguns de nossos sacerdotes estão passando por essa prova. Mas eu reforço que nós não estamos entoando orações apenas a eles, mas por todos que estão lutando contra essa pandemia. Por quem perdeu algum ente querido e que ainda está com o choro engasgado por conta desse mal. Muitas famílias apreensivas. Rezamos por todos, os que estão doentes em casa, os que estão doentes em UTIs, em enfermarias, por todos – garantiu.

Segundo o sacerdote, não importa a religião, classe social, bandeira partidária, temos que nos unir para um único propósito: pedir com clamor o fim dessa pandemia.

O padre relembrou inclusive que ele já foi um enfermo em uma UTI.

– Eu estou aqui hoje porque fizeram o mesmo que fazemos hoje por mim há treze anos, quando rezavam para que eu saísse da UTI com vida. Então, eu lhe peço, entre em contato com quem puder e peça que juntem-se a nós nesse momento de oração. Seguiremos até as 15h de hoje com esse momento – explicou.