Padre convida fiéis para celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais

Nesse domingo (16) é celebrado o Dia Mundial das Comunicações Sociais e a igreja católica celebra com uma mensagem do Papa Francisco: “Vem e verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”.

O padre Adeildo Ferreira, diretor de programação da Rádio Caturité FM, convidou todos os fiéis para a comemoração e para rezarem “pelos profissionais da imprensa e pela missão da pastoral da comunicação”.

Em celebração ao Dia Mundial das Comunicações 2021, será celebrada pelo padre Márcio Henriques, na Igreja do Rosário, uma missa às 19h30 deste sábado (15). A missa será transmitida pela TV Itararé.

No domingo (16), uma missa será celebrada pelo padre Adeildo Ferreira na Paróquia do Santo Antônio, às 19h30.