Operação “Previna-se” fiscaliza estabelecimentos nas cidades do interior paraibano

O Procon Estadual da Paraíba em conjunto com demais órgão Procon Municipal e Vigilância Municipal de Esperança, Guarabira, Polícia Militar da Paraíba e BPtran participaram da operação ‘Previna-se’ no interior paraibano. Entre os dias 10 a 13 deste mês foram fiscalizados 48 estabelecimentos localizados em três cidades: Bélem, Esperança e Guarabira-PB

O objetivo é coibir práticas que visam descumprir os decretos estaduais nº 40.304/2020 e 41.142/2021 de combate à Covid-19, além de verificar se os direitos dos consumidores estão sendo violados.

De acordo com a fiscalização do Procon-PB 10 estabelecimentos foram autuados, dois em Bélem-PB: um supermercado por não possuir barreira de proteção física no caixa de atendimento e uma agência bancária da cidade que estava sem aferir temperatura e os clientes não estavam respeitando a demarcação nas filas.

Já 8 estabelecimentos foram autuados na cidade de Guarabira-PB: três supermercados e cinco agências bancárias estavam sem aferir temperatura dos consumidores.

Também foram emitidos 17 autos de constatação entre os quais 10 postos de combustíveis em Guarabira-PB foram notificados a apresentarem as notas fiscais de compra e venda para verificação de preço abusivo. Os demais estabelecimentos foram notificados para se adequarem aos protocolos sanitários.

