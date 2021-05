Operação prende grupo suspeito de abastecer o tráfico de drogas em Sapé

Quatro homens foram presos, nesta terça-feira (18), durante a “Operação Okley”, deflagrada pela Polícia Civil na cidade de Sapê, a 40 quilômetros de João Pessoa.

A ação, realizada pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa (DRE/JP), teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa que já vinha sendo investigada há muitos dias pela Polícia.

Os presos são suspeitos de integrar uma organização responsável pelo abastecimento e distribuição de drogas na região.

Com eles, os policiais encontraram três quilos de cocaína pura, quatro armas de fogo, sendo uma de uso restrito das forças de segurança, três veículos que eram usados nos crimes e uma quantia de quase R$ 2 mil em espécie. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia.

Segundo o delegado Bruno Germano, da DRE/JP, entre os presos está o homem apontado pelas investigações como sendo o líder do grupo, responsável por dar ordens e determinar as funções e atividades dos demais membros da organização.

Além do suposto chefe, a Polícia Civil também conseguiu localizar e prender o suspeito de ser o “gerente” do grupo, considerado como “braço direito ” do líder e ocupante de função de hierarquia no grupo.

Já os outros dois presos são os encarregados de cumprir as ordens de distribuir os entorpecentes.

Entre os veículos apreendidos estão uma moto e dois carros. As armas de fogo, que incluem uma pistola de calibre 45, também foram apreendidas e serão submetidas a perícias para verificar se foram usadas em outros crimes.