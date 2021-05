‘Precisamos respeitar o diretório’, diz deputado sobre alinhamento do MDB com Azevedo

Em entrevista concedida à rádio Caturité FM, nesta quarta-feira, 12, o deputado estadual Raniery Paulino comentou que a opinião pessoal dele seria por um alinhamento do MDB ao projeto de reeleição do governador João Azevedo.

Ele relembrou ainda que os principais dirigentes do partido na Paraíba estiveram reunidos com o chefe do Executivo Estadual no último final de semana.

– Eu acredito que nos próximos dias a nossa direção deve convocar todo o partido para confirmar essa intenção de alinhamento. Porém, eu tenho que respeitar a nossa hierarquia. Temos o nosso presidente, Veneziano, e dele é que deve partir a orientação desse sentido – esclareceu.

Porém, com todas as letras, o deputado reafirmou a sua posição.

– Mas, repito, Raniery Paulino vota por essa aproximação em prol dessa participação na chapa e também esse alinhamento em favor da reeleição do governador – disse.