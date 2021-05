‘No Limite’ já tem o primeiro eliminado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Primeiro eliminado do No Limite, Mahmoud disse que se sentiu sozinho durante a competição “Eu entrei na paranoia de que estava sendo excluído, a mesma paranoia que [entrei] no BBB”, afirmou ele em entrevista para Ana Clara na estreia do programa Bate-Papo No Limite, exibido no Gshow e no Globoplay, na madrugada desta quarta (12).

O sexólogo e participante do BBB 18 afirmou também que ao assistir o reality (que é gravado) percebeu não conseguiu controlar o psicológico.

“Eu acho que eu imaginei coisas que não existem. Não sei se aconteceu e não foi passado, mas, na minha cabeça, estava todo mundo combinando voto, eu ia sair. Por isso, eu fiquei na defensiva”, disse

Ele também disse que, embora tenha feito curso de sobrevivência e natação, sabia que seria um dos primeiros eliminados.

“Óbvio que eles vão deixar pessoas mais atléticas, mais entregues. Reconheço que não sou uma pessoa de equipe, sou mais na minha!”.

Mahmoud lamentou também o fato de ter preparado vários vídeos e imagens para o Instagram, que seriam publicados durante a sua permanência no programa.”Gravei um monte de conteúdo no Instagram. E agora?”, questionou.