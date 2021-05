No Dia de Doação de Leite Humano, Instituto Cândida Vargas destaca importância da doação

Doar leite humano é fundamental em todo período do ano, mas no Dia Mundial da Doação o Instituto Cândida Vargas (ICV) destaca a importância desse ato de solidariedade e segue com a programação da Semana Municipal, que ocorre até o dia 24 de maio.

As palestras ocorrem de forma online e nesta quarta-feira (19) o tema será ‘Amamentação e teste da linguinha: o que é, para que serve e como é feito’. As inscrições ainda podem ser feitas pelo link.

Daniele Maciel, coordenadora do Banco de Leite Humano Zilda Arns, informou a importância da doação, pois o estoque de leite está muito baixo.

“Incentivamos aquela mulher que amamenta e tem leite excedente que entrem em contato conosco para fazer a doação. Caso a mãe não queira vir até o nosso Instituto, nossa equipe vai até a casa delas, deixa o kit de coleta e depois iremos recolher. É muito simples e irá ajudar muitas vidas”, frisou.

Buscando incentivar a doação, o Instituto está realizando a Semana de Doação de Leite Humano. Na tarde desta terça-feira (18), foi ministrado um curso tendo como público alvo os profissionais de saúde e do Banco de Leite sobre segurança alimentar.

A programação ainda irá realizar um encontro com gerente da Atenção Básica do município e diretores dos Distritos Sanitários para fortalecer a campanha, além de abordar a temática da amamentação e orientações para alta hospitalar em tempos de pandemia da Covid-19.

Este ano, a iniciativa traz o tema ‘Doação de Leite Humano: A pandemia trouxe mudanças e sua doação traz esperança’

Como se faz a doação? A mulher que amamenta e tem leite excedente liga para a Central do Banco de Leite pelos telefones: 3214-1390 ou 98795-8192 (também é Whatsapp) para informar que tem interesse em fazer a doação. Logo após, será feita uma análise do cadastro para saber se ela está apta a ser doadora.

A central vai agendar um dia para a Rota Domiciliar ir até a casa da mãe e deixar o kit de coleta de leite materno. Após a coleta, a doadora vai agendar o dia para a central pegar esse leite, isto é, assim que completar os frascos.

Evento remoto – Para acesso aos eventos, obrigatoriamente, todos os participantes deverão possuir conta de e-mail na plataforma Google (Gmail). Será utilizada a plataforma Google Classroom, disponível para Android, Apple e PC, encontradas nas bibliotecas de aplicativos virtuais. Para a emissão do certificado é necessário 75% de participação em todos os eventos.

Programação:

Quarta (19)

14h – Amamentação e teste da lingüinha: o que é, para que serve e como é feito.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado;

Quinta (20)

15h30 – Atualização dos processos no controle de qualidade para distribuição do LH (Aula 02).

(Público: profissionais BLH) – Plataforma: ICV Conectado;

Sexta (21)

10h – Encontro com gerente da atenção básica do município e diretores dos distritos sanitários para fortalecer a campanha de doação.

(Público: diretores dos Distritos Sanitários) – Plataforma: DAS SMS;

Segunda (24)

14h – Amamentação e orientações para alta hospitalar em tempos de pandemia da Covid-19.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado.