Museu dos Três Pandeiros promove programação em comemoração ao Dia Internacional dos Museus

Nesta terça-feira (18) é comemorado o Dia Internacional dos Museus. O diretor do museu dos Três Pandeiros, José Pereira, informou que está sendo realizada uma programação especial em alusão à data.

A programação será em formato online e faz parte da 19ª Semana de Museus do Brasil, que é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que celebra o Dia Internacional dos Museus.

– O Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido pela população como Museu dos Três Pandeiros, tem uma programação que começou ontem. Lembrando que o evento é todo remoto e, por isso, conseguimos fazer uma programação durante toda a semana – disse.

Os interessados em participar do evento devem acessar os canais da Rede UEPB no YouTube e no Facebook.