Museu de Ciências Científicas da UFPB promete fomentar turismo em João Pessoa

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 14 de maio de 2021 às 21:30.

Foi inaugurado, nesta sexta-feira (14), em João Pessoa, o Museu de Ciências Morfológicas (MCM) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), um importante equipamento para a área acadêmica, que deve fomentar o turismo científico.

O espaço, que também será aberto para visitação do público em geral, funciona no Centro de Ciências da Saúde (CCS), no Campus I.

O secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, e a secretária de Ciência e Tecnologia, Margareth Diniz, estiveram presentes na solenidade. Os dois gestores municipais foram recebidos pelo diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, João Euclides Braga.

Na oportunidade, o secretário afirmou que o novo equipamento será importante para ampliar o leque de opções de atração de turistas da área acadêmica e da Ciência, pois se trata de um projeto pioneiro na Paraíba, como destacou o diretor do CCS.

“O espaço vai apresentar aos visitantes a história da vida, por meio de estruturas do corpo humano. É a concretização de um sonho antigo da comunidade acadêmica do Departamento de Morfologia”, pontuou Braga.

O Museu de Ciências Morfológicas não se limita ao público dentro da universidade e será um equipamento que fomentará o turismo científico e divulgará o conhecimento para os estudantes e o público em geral.

O museu será voltado para disseminação do conhecimento nas áreas de Histologia, Embriologia e Anatomia Humana.

Ele será composto por uma coleção científica que inclui, entre outros itens, peças formolizadas de embriões e fetos humanos em diferentes fases do desenvolvimento.