Municípios paraibanos adotam lockdown para conter avanço do coronavírus

Os municípios de Esperança, Barra de Santa Rosa e São José dos Cordeiros estão sob medidas mais restritivas e até adotaram o fechamento geral do comércio e de atividades que reúnem pessoas para conter o avanço do novo coronavírus.

No município de Esperança, localizado na região do Vale da Borborema, o prefeito Nobinho Almeida (PP) decretou lockdown na cidade onde já há 2.630 casos e 57 óbitos confirmados pela Covid-19. O prefeito decidiu fechar aos finais de semana supermercados, mercadinhos, açougues, conveniências e cemitérios.

O prefeito convocou ainda os gestores das cidades circunvizinhas a Esperança para adotarem as mesmas medidas preventivas para que juntos possam barrar o avanço da doença.

“Eu já estou feliz porque a população comprou a ideia. Sei que não é fácil e faço isso de forma constrangida porque sei que alguns vão pagar mais que outros, mas faz parte do processo para que a Covid não avance”, disse.

No município de Barra de Santa Rosa localizado na região do Curimataú, o mini lockdown começa a vigorar a partir desta quarta-feira (12). O prefeito Jovino Nepomuceno (DEM) explicou que tudo estará fechado por 15 dias para conter a curva crescente de casos da Covid-19 no município, onde estão confirmados 768 e 4 óbitos.

“Vamos fechar tudo. Vamos suspender a feira livre por duas semanas. Vamos fechar bares, restaurantes, lanchonetes, academias, escolas públicas e privadas. Para isso vamos fiscalizar juntamente com a equipe da Vigilância do município, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Isso tudo é para o bem comum já que as pessoas não estão colaborando ou fingindo que nada está acontecendo, temos que apertar um pouco para as pessoas sentirem na pele”, desabafou.

Já em São José dos Cordeiros, localizado na região do Cariri, o prefeito Felício Queiroz (PL) também teve que anunciar medidas mais restritivas e toque de recolher à noite.

Os bares e restaurante só vão funcionar por delivery até às 20 horas. O município é pequeno, mas já tem 88 casos registrados e 4 óbitos.