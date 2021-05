Mulheres são mortas na Zona Rural de Fagundes

Duas mulheres foram assassinadas a tiros perto de casa na Zona Rural de Fagundes. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (14) e segundo a polícia, uma das vítimas teria recebido mensagens com ameaças antes de morrer.

O crime aconteceu no no sítio Serrote Preto. As vítimas foram identificadas como Marilene Cruz, de 37 anos de idade, e Josefa Maria do Nascimento, de 51 anos.

Antes do crime acontecer, as vítimas estavam em uma casa (foto) onde passaram a noite bebendo. O local é bem isolado da cidade e de difícil acesso.

Segundo a investigação da Polícia Civil, as duas mulheres que morreram estavam bebendo com uma amiga nessa casa e no fim da noite estavam saindo para casa, mas, segundo a investigação, foram surpreendidas por um homem que saiu do matagal.

A primeira mulher a ser alvejada pelos tiros foi Marilene, que morreu ainda na estrada. Josefa, que estava com ela, correu de volta para casa para tentar pedir ajuda, mas acabou sendo baleada e morrendo no local.

Várias marcas de tiros ficaram nas paredes da casa. A polícia já tem o nome de duas pessoas suspeitas de envolvimento nesse caso, mas até agora ninguém foi preso.

*Com informações da TV Cabo Branco