Motoristas de aplicativo destacam problemáticas sobre pontos de embarque e desembarque em CG

O presidente da Associação de Motoristas Particulares de Aplicativos de Campina Grande, Germogleo de Oliveira Bezerra Cavalcante, reforçou mais uma vez, em sua participação semanal na Rádio Caturité, que as demandas e reivindicações feitas na última paralisação, juntamente com outros grupos de motoristas, ainda não foram atendidas pelo atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.

Ele explicou que foram implantados pontos e placas de embarque e desembarque no centro da cidade, mas ressaltou que não tem funcionado por conta do tempo longo que os motoristas em geral têm para parar no local. A recomendação dada por Germogleo é de que o tempo de embarque e desembarque seja menor e que haja placas de ‘Proibido estacionar’.

De acordo com ele, a associação tem tentado realizar uma reunião com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), para, assim, poder solucionar o problema.

