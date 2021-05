Motorista de Caruaru é assassinado em Campina Grande

Um motorista foi assassinado por volta das 14h30 desta sexta-feira (14), no bairro da Liberdade, em Campina Grande, dentro do seu próprio veículo.

O motorista foi identificado como Rubens Wanderley. Ele tinha 64 anos e, segundo a polícia, ele vinha no carro com mais dois homens que seriam os suspeitos e que fugiram logo após o crime.

A vítima foi encontrada morta dentro do carro com várias perfurações de faca. O motorista era natural de Caruaru e a Polícia está investigando para saber o que ele fazia em Campina Grande, além de descobrir a motivação do crime .

Imagens de segurança da rua onde o crime ocorreu mostram os dois suspeitos logo após o crime. Um deles é deficiente de um dos braços e passa correndo sujo de sangue. De acordo com uma moradora do local, um dos suspeitos ainda tentou pegar uma corrida com um mototaxista, que recusou após notar que o homem estava sujo de sangue.

*Com informações da TV Paraíba