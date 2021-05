Morre mais uma idosa resgatada de abrigo irregular em João Pessoa

Mais uma idosa vítima de maus tratos em um abrigo irregular, situado em Tambauzinho, em João Pessoa, faleceu no Hospital Padre Zé. A vítima, que foi resgatada do abrigo muito debilitada e com o braço quebrado, completa o número de cinco idosos falecidos em decorrência dos maus tratos recebidos no asilo.

Segundo a Delegada Vera Lúcia Soares, delegada do Idoso, dentre as mais variadas atrocidades eram cometidas no local, entre elas a proibição de dar água aos idosos acamados, para que as fraldas geriátricas não precisassem ser trocadas.

“Os cuidadores eram orientados a não darem água aos idosos acamados, para que eles não sujassem as fraldas geriátricas. Os absurdos que nós vimos ali dentro, como maus tratos, quando os idosos precisavam ele proibia de chamar o Samu, pois se os idosos fossem ao hospital o proprietário teria que pagar um cuidador. Os idosos que chegaram ao Hospital Padre Zé, a primeira coisa que eles pediram foi água”, explicou.

O responsável pelo abrigo foi indiciado por maus tratos, porém, após audiência de custódia, foi liberado para responder em liberdade. Segundo a Polícia Civil, o caso foi remetido à Justiça para que outras pessoas possam ser ouvidas.

Os cuidadores não permaneciam muito tempo no local, pois, além das medidas criminosas implementadas pelo proprietário, os profissionais não recebiam os devidos salários.