Moradores cavam vagas em linha de trem em Cabedelo

Moradores que ficam entre as comunidades do Salinas, Ribamar e o Renascer na cidade de Cabedelo destruíram a infraestrutura da via férrea para poder escoar a água das chuvas.

De acordo com a CBTU, eles danificaram a sustentação da via, deixando os trilhos expostos e sem a devida fixação. A CBTU já está fazendo o conserto no local. As viagens não foram suspensas, mas o trem está passando na área em uma velocidade bem menor que é a normal.

Ainda de acordo com a CBTU, quem danifica a linha férrea pode responder processo criminal, podendo ser condenado de dois a cinco anos de prisão, além de pagar multa.

*Com informações da TV Cabo Branco