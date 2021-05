Meteorologista explica fator principal para chuvas das últimas horas na PB

A meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), Marle Bandeira, esclareceu sobre a principal motivação das últimas chuvas ocorridas no Estado, em entrevista a uma emissora de rádio de Campina Grande.

Segundo ela, um aglomerado de nuvens oriundo do Oceano Atlântico que se deslocou em direção a Costa Leste dos Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba quem trouxe as chuvas, principalmente para as regiões litorâneas e áreas adjacentes.

“Onde mais choveu foi em Marcação, com 94,5 mm e Baía da Traição, com 90,7”, pontuou.

Em relação à Campina Grande, o índice das últimas 6h anteriores ao registro, realizado de 9h, choveu 7,8 mm. Já na capital João Pessoa, o número foi de 75,8 mm.

“A previsão é que continue durante o dia de hoje essas chuvas, porque essa nebulosidade está bastante intensa no oceano e se deslocando. Amanhã também poderão ocorrer chuvas na faixa litorânea e áreas adjacentes”, finalizou.