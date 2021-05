Menor preço do gás de cozinha se mantém estável, diz Procon-JP

O menor preço do gás de cozinha em João Pessoa se mantém em R$ 83 (SOS Gás – Torre) para pagamento à vista ou no cartão, o mesmo registrado na pesquisa comparativa realizada no início do mês passado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP).

O maior foi encontrado a R$ 95 (cartão) neste levantamento do dia 12 de maio, com redução de R$ 3, em relação ao dia 8 de abril, apontando diferença atual de R$ 12 e variação de 14,5%.

A pesquisa do Procon-JP, que visitou 19 estabelecimentos de João Pessoa, mostra que as médias dos preços estão entre R$ 87,53 (à vista) e R$ 98,94 (cartão).

Os maiores preços foram encontrados no Depósito Pecorelli (Jaguaribe), Gravatá Gás (Boa Esperança/Valentina), Real Gás (Bancários) e Log Gás (Geisel).

O secretário Rougger Guerra explica que o Procon-JP continuará a monitorar os preços do botijão do gás de cozinha através das pesquisas, mesmo com os preços se estabilizando.

“O gás é um produto de primeira necessidade e faz parte do orçamento mensal fixo do consumidor, por isso é importante manter os preços sob observação para evitar abusos, principalmente quando há anúncio de aumento. Nossas pesquisas servem de parâmetro para nossa fiscalização”.

O levantamento do Procon-JP encontrou o segundo menor preço para pagamento à vista, R$ 85,00, em sete locais: Casa do Gás (Treze de Maio); Vando Gás (Mangabeira); Beto Gás (Monsenhor Magno/Valentina); Ricardo Gás (Jaguaribe); ADM Gás (Alto do Mateus), Nunes Gás (Bancários) e Josimar Gás (Cristo).

Pontos de revenda – A pesquisa de preços do Procon-JP foi realizada nos estabelecimentos: Depósito Pecorelli (Jaguaribe); Arlete Gás (Manaíra); Zé do Gás (Ilha do Bispo); Casa do Gás (Treze de Maio); Depósito D’Almir (Bairro dos Estados); Britos Distribuidora (Expedicionários); Mercadinho Pedro Gondim (Pedro Gondim); SOS Gás (Torre); Beto Gás (Monsenhor Magno/Valentina); Gravatá Gás (Valentina I/Boa Esperança); Vando Gás e Água (Mangabeira); Isaquiel Gás (Miramar); Ricardo Gás (Jaguaribe); ADM Gás (Alto do Mateus); Real Gás, Nunes Gás e Bancários Gás (Bancários); e Log Gás (Geisel); Josimar Gás (Cristo).