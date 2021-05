Mais uma professora morre de Covid-19 em Campina Grande

Mais uma professora perdeu a luta para Covid-19, em menos de 24 horas, em Campina Grande. Um dia após a morte de Adriana Braz, que era jornalista e gestora-adjunta de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, a vítima deste sábado foi Lizete de Souza Pereira Alexandre, de 49 anos.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande (Seduc), Lizete faleceu na manhã deste sábado no Hospital Antônio Targino. Lizete deixa marido e três filhos.

Ela era professora há 18 anos, fazia parte do quadro docente da Educação Infantil. Atualmente, Lizete de Sousa ocupava o cargo de gestora da Creche Municipal Galdina Barbosa Silveira, no bairro dos Cuités.

Em nota, a Seduc reiterou o valoroso compromisso exemplar da professora Lizete com a Educação, contribuindo com a qualidade de ensino no Município de Campina Grande.