Maio Amarelo: STTP lança jogo ‘Caça Códigos’ para ensinar crianças sobre o trânsito

O jogo ‘Caça Códigos’, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da divisão de Educação de Trânsito e da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, é indicado para crianças a partir de nove anos e tem o objetivo de ensinar sobre o trânsito de forma leve e divertida.

O jogo faz parte das ações da campanha educativa de trânsito Maio Amarelo e, na brincadeira, a personagem tem que capturar códigos e responder perguntas sobre o trânsito para passar de fase e chegar ao final.

De acordo com Joana Santos, chefe da divisão de Educação de Trânsito da STTP, o Caça Códigos é uma maneira de pais e mães inserirem questões do trânsito para seus filhos de maneira lúdica.

– No game, as crianças terão acesso a conteúdos de trânsito de forma leve e divertida e a personagem principal é a Laciette, uma massinha amarela inspirada na ganhadora do BBB 21, Juliette Freire – disse.

Ela disse, em entrevista a uma emissora de rádio, que o jogo foi desenvolvido por Felipe Corrêa, que atua na divisão de educação de trânsito da STTP. O jogo está disponível para download na PlayStore.