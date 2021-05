Juliette Freire anuncia que será a própria empresária

Da redação com Folhapress. Publicado em 16 de maio de 2021 às 11:00.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Juliette Freire, 31, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de sábado (15), a primeira desde que venceu o BBB 21 (Globo). Com quase 1 milhão de pessoas assistindo, ela respondeu a perguntas dos fãs sobre o futuro profissional.

“Ainda não assinei nada”, afirmou. “Mas o que me faz feliz são causas sociais, gosto de falar, gosto de aparecer, vocês sabem disso! Então quero entender o que me faz feliz. Mas assim que eu fechar um contrato vocês vão saber”

A advogada e maquiadora disse que não será empresariada por Anitta, como chegou a ser especulado. “Não, eu sou minha empresária”, contou. “A Anitta me estendeu a mão. Eu respeito muito a história dela. Sempre a admirei como mulher.”

“Ela vai me orientar com algumas questões”, admitiu, “mas não como minha empresária”. “A família dela acolheu a minha muito bem e tem me apoiado muito”, completou.

“Vocês já viram que eu sempre fui decidida dentro do BBB”, avaliou em outro momento. “Não vai ser agora que vai ser diferente. Todas as minhas decisões são as que prevalecem.”

“Porque vocês gostaram de mim, das minhas atitudes”, lembrou. “Então vou seguir o que eu sou. Então isso é que vou me seguir. Não tenham medo. Apesar de ser doidinha e tagarela, sou inteligente. As minhas decisões são muito pensadas. Por isso não apareço tanto. Então, fiquem tranquilos”

Uma das possibilidades é apostar na carreira de cantora. “Quando eu canto eu me sinto leve, é uma linguagem que eu me sinto leve”, disso. “Estou estudando e preciso estudar. Eu sei que você me amam cantando. Algumas pessoas criticam, mas tudo bem. E eu estou estudando e se eu me senti capaz, vou em frente.”

Vencedora do BBB 21 com 90,15% dos votos, ela recebeu um prêmio de R$ 1,5 milhão. Contudo, ainda não se deu nenhum grande presente com o dinheiro. “Não gastei R$ 1 ainda!”, riu.

Além de muitos fãs, a live reuniu alguns famosos, como Deborah Secco, Wesley Safadão, Giovanna Ewbank, padre Fábio de Melo, Cleo e Selton Mello. Este último foi chamado de “gostoso” pela ex-BBB e também elogiou o carisma e simplicidade de Juliette. Alguns fãs chegaram a torcer para que a relação evolua.

“Eu me assusto com o poder que a minha opinião tem”, disse Juliette. “Agora não é só a minha opinião, mas agora elas têm consequências. Então, tenho muito cuidado. E vou deslizar sim. Então, quem tiver algo para me acrescentar, aceito.”