JP: Governador entrega novo ginásio paradesportivo do Instituto dos Cegos

O governador João Azevêdo entrega, nesta segunda-feira (17), às 10h, o Ginásio Paradesportivo do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), que foi construído pelo Governo do Estado por meio de convênio, no valor de R$ 1,2 milhão.

O equipamento vai auxiliar na reabilitação de 390 alunos com deficiência visual, que agora poderão praticar diversos esportes do paradesporto, como Futebol de 5 e Goalball em local apropriado no próprio instituto.

A entrega do ginásio ocorre no aniversário da sede do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, que desde 1944 atende pessoas com deficiência visual.

O equipamento possui uma área total de 1.429,72m2, sendo 1.331,04 metros quadrados de área do ginásio, enquanto a área dos três vestiários possui 98,68 metros quadrados. O ginásio possui dois banheiros adaptados e estacionamento com capacidade para 30 veículos.