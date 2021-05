Jovem é apreendido por tráfico na Zona Sul de João Pessoa

Policiais da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um jovem de 17 anos, suspeito de atuar no tráfico de drogas, na noite desse sábado (15), no bairro Cuiá, em João Pessoa.

Os policiais estavam em rondas no bairro, quando visualizaram o jovem que estaria traficando drogas no local.

Durante a abordagem ao suspeito, foram encontradas em sua posse cocaína, crack e comprimidos utilizados como alucinógenos, além de uma balança de precisão.

O suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido à Central de Flagrantes.