João Pessoa vacina pessoas com comorbidades e trabalhadores de saúde neste sábado

A Campanha de Imunização contra a Covid-19 em João Pessoa segue, neste sábado (15), aplicando a primeira dose da vacina em pessoas de 18 anos de idade ou mais, que tenham comorbidades ou que sejam trabalhadores de saúde. Com a segunda dose, serão imunizados os grupos que tomaram a primeira dose da Coronavac (Butantan) até o dia 16 de abril.

A vacinação para as pessoas em situação de rua com 18 anos ou mais, que seria iniciada nesta sexta-feira (14), foi adiada em decorrência das fortes chuvas na Capital e deverá acontecer na próxima semana.

A aplicação do imunizante acontecerá de forma itinerante, com as equipes do Consultório na Rua se dirigindo até os locais de permanência dessa população. Aproximadamente, 1.500 pessoas deste grupo serão imunizadas e, além da vacinação, haverá avaliação de saúde e testagem para Covid-19.

As pessoas com 18 anos ou mais que têm comorbidades ou que são trabalhadores de saúde serão imunizadas com a vacina da Astrazeneca. Para receber a vacina, esses grupos deverão se dirigir a um dos cinco postos instalados em ginásios, com funcionamento das 8h às 12h.

As comorbidades deste momento da vacinação incluem diabetes melitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade, doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade (grau 3 – IMC >40) e síndrome de Down.

Segunda dose – As pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac (Butantan) até o dia 16 abril receberão o complemento no Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), no modo drive thru, das 8h às 12h.

Documentação exigida – Quem for tomar a vacina é essencial portar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF, comprovante de residência.

No caso de pessoas com comorbidades, levar cópia do laudo ou declaração médica que comprove sua condição. As cópias dos documentos comprobatórios ficarão retidos para posterior apuração por Comissão da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério Público.

Já os trabalhadores da saúde devem apresentar, além dos documentos pessoais, registro profissional, contra-cheque ou declaração da empresa onde trabalha. Quem vai tomar a segunda dose da Coronavac, deve apresentar o cartão de vacinação indicando a data até 16 abril.

Transporte gratuito – As pessoas que necessitarem de deslocamento de um bairro a outro para tomar a vacina, podem utilizar os serviços gratuitos dos aplicativos 99 e Uber, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, respectivamente.

Para garantir o acesso ao serviço da 99, o cidadão que usar a plataforma deverá acessar o aplicativo, na categoria 99 Pop, e inserir o código promocional ‘Promocodes’, destinado exclusivamente ao transporte até os pontos de vacinação em João Pessoa.

Para o Uber, o código que deverá ser inserido é o VACINAPB e cada usuário só pode inseri-lo uma vez, garantindo a gratuidade para as duas viagens que devem chegar até R$ 25, cada.

Solidariedade – Os postos de vacinação também estão abertos para receber as doações de alimentos não perecíveis. Após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e famílias necessitadas, atingidas pelos efeitos dessa pandemia. A iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado já conseguiu arrecadar mais de 6 toneladas de alimentos.

Confira o cronograma de vacinação deste sábado (15):

Trabalhadores de saúde 18+ e pessoas com comorbidades 18+ (1ª dose da Astrazeneca)

Ginásios (das 8h às 12h)

Distrito Sanitário I

Escola Estadual Papa Paulo VI (Cruz das Armas)

Distrito Sanitário II

Escola Municipal Darcy Ribeiro (Funcionários II)

Distrito Sanitário III

Centro Cultural Tenente Lucena (Mangabeira)

Distrito Sanitário IV

Instituto Federal da Paraíba – IFPB (Jaguaribe)

Distrito Sanitário V

Centro da Pessoa Idosa (Altiplano)

2ª dose Coronavac (Butantan ) – para quem tomou a 1ª dose até 16 de abril

Unipê – Drive thru (8h às 12h)