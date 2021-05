IX Semana Estadual de Doação de Leite Humano será realizada nas redes sociais

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Banco de Leite Anita Cabral, iniciou, nesta segunda-feira (17), a IX Semana Estadual de Doação de Leite Materno, que segue até o próximo dia 21 nas redes sociais da SES e da Rede de Bancos de Leite Humano. A ação tem como foco o aumento de doadoras, considerando a queda significativa na doação de leite humano nos últimos meses.

“A ideia de usar as redes sociais surgiu por conta da pandemia, já que não devemos realizar eventos de forma presencial. A partir daí, a Semana acontecerá de forma on-line, ou seja, completamente diferente dos outros anos. Vamos divulgar e compartilhar informações sobre doação em todas as redes sociais da SES e da Rede; enviar material para blogueiros; para profissionais de saúde em hospitais que têm contato com as doadoras, e, assim, haver um grande engajamento e compartilhamento, por meio da internet. Com isso, esperamos conseguir aumentar o número de doadoras e salvar vidas”, disse a diretora geral do Banco de Leite Anita Cabral, Thaíse Ribeiro.

A programação começa com a publicação do vídeo de abertura da IX Semana, nesta segunda (17), nas redes sociais da SES (Instagram, Facebook) – @saudepbgov e da Rede de Bancos de Leite Humano.

Thaíse lembra que, durante essa semana, a sociedade é convidada para aderir à campanha de doação de leite materno. “A intenção é sensibilizar a população sobre a importância da redução da mortalidade infantil com o gesto de doar leite materno, pois, cada vez mais, cresce a demanda por leite humano pasteurizado para suprir as necessidades dos bebês internos nos leitos neonatais do estado e em especial das UTIs neonatais da Grande João Pessoa”, afirmou.

No ano de 2020, a Rede coletou, por mês, uma média de 415 litros de leite, entre 320 doadoras, e atende cerca de 447 receptores, distribuindo, em média, 285 litros de leite.

“No entanto, ainda não é suficiente para atender a demanda. Necessitamos do aumento da coleta em torno de 200 litros para atendimento dos bebês a termo e com peso adequado que requeiram, transitoriamente, um apoio de complemento durante sua internação nas maternidades”, explicou.

Nessa semana haverá atividades para a promoção da doação de leite materno em todo estado, através da Rede de Bancos de Leite do Estado da Paraíba, com os seis Bancos de Leite e 18 Postos de Coleta, os quais realizarão atividades locais para esse incentivo.

Para ser doadora é só procurar o banco ou posto de coleta mais próximo, estar amamentando, estar saudável e ter excesso de produção de leite. O Banco de Leite se responsabiliza de comparecer ao domicílio da mãe, oferecer as orientações, entregar os materiais necessários para coleta (luvas, gorro, máscara e vidros estéreis). O serviço comparece ainda semanalmente ao domicílio da mãe para coletar a doação.

Para entrar em contato com o Banco de Leite Anita Cabral, no whatsapp (83) 99103-0059 ou pelo @bancodeleite.anitacabral

Programação Estadual:

Dias 17, 18 e 19/05 – Fórum de Cooperação Técnica Internacional com três sessões, durante os três dias de debates e representantes de diversos países. A Paraíba participará na Sessão I dia 17/05, a partir das 13h.

Dia 17/05 – Vídeo de Abertura da Semana Estadual de Doação de Leite Humano publicado nas redes sociais da SES e rede de bancos de leite humano

Dia 18/05 – Live (@saudepbgov) com o tema: Como manter a produção do leite mesmo com a volta ao trabalho

Dia 19/05 – Dia Mundial de Doação de Leite Humano – Vídeo encontro de doadora de leite humano com mãe de receptor de uti neonatal, nas redes sociais da SES e rede de bancos de leite humano.

Dia 20/05 às 14h – Reunião Técnica com a Rede de Bancos de Leite Humano sobre as Normas de Segurança Alimentar e Nutricional no uso do leite humano: discutindo estratégias para a redução da perda de leite humano por não conformidades.

Caixa de Perguntas nos Stories sobre doação de leite nas redes sociais (@saudepbgov) da SES.

Dia 21/05 – Vídeo (@saudepbgov) com o Tema Como oferecer leite materno em copinho ou colher.

Respostas da Caixa de Perguntas nos Stories sobre doação de leite nas redes sociais (@saudepbgov) da SES.

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUwOkBsdBxRzhRxH1SEuOt_a9gxpjA3yQGJJsXdesvmaHyfg/viewform