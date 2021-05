Instituto realiza Semana Municipal de Doação de Leite em João Pessoa

Como forma de atualizar e treinar os profissionais da saúde para o incentivo e apoio ao aleitamento materno, o Banco de Leite Humano Zilda Arns do Instituto Cândida Vargas (ICV) realiza, a partir desta segunda-feira (17), a Semana Municipal de Doação de Leite Humano. Este ano, a iniciativa traz o tema ‘Doação de Leite Humano:

A pandemia trouxe mudanças e sua doação traz esperança’. A programação segue até o dia 24 com encontros e palestras virtuais. Para fazer a inscrição no evento, basta o profissional acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLul_VXv9AFg3YGsjvVM08UD7X67rut9w0oD6FTQRHwRoaw/viewform

A Semana Municipal coincide com o Dia Mundial de Doação de Leite Materno, celebrado em 19 de maio, e conta com uma programação que aborda assuntos associados aos cuidados psicoafetivos ao trinômio – recém nascido, família e equipe – em tempos de pandemia; atualização dos processos no controle de qualidade para a distribuição do leite humano; amamentação e orientações para alta hospitalar em tempos de pandemia, entre outros. Esse evento acontece todos os anos, mas nesse será totalmente remoto.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite, Daniele Maciel, este ano será feito uma homenagem às doadoras de leite através de um vídeo que foi produzido pela TV Cidade.

“Fizemos esse vídeo falando da importância dessas doadoras domiciliares. Essa mulher que tem o seu bebê e leite excedente pode doar pra maternidade, para os bebês internos aqui no instituto, onde a gente vai até a casa dela deixar o recipiente e recolhemos após cheio para alimentar outros recém-nascidos”, disse.

Como se faz a doação? A mulher que amamenta e tem leite excedente liga para a Central do Banco de Leite pelos telefones: 3214-1390 ou 98795-8192 (também é Whatsapp) para informar que tem interesse em fazer a doação. Logo após, será feita uma análise do cadastro para saber se a mulher está apta a ser doadora.

A central vai agendar um dia para a Rota Domiciliar ir até a casa da mãe deixar o kit de coleta de leite materno. Após a coleta, a doadora vai agendar o dia para a central pegar esse leite, isto é, assim que completar os frascos.

A coordenadora destacou a importância da doação e que em qualquer momento as mães podem entrar em contato com o Instituto para realizar sua doação.

“A equipe do Banco de Leite destacou que não existe tempo ideal, nem período para doar, só precisa ter leite excedente e estar saudável. Mas, geralmente, as mulheres que doam são as que estão nos primeiros meses após o nascimento do bebê”, explicou Daniele Maciel.

Para acesso aos eventos, obrigatoriamente, todos os participantes deverão possuir conta de e-mail na plataforma Google (Gmail). Será utilizado a plataforma Google Classroom, disponível para Android, Apple e PC, encontradas nas bibliotecas de aplicativos virtuais.

Regras – No link do evento tem as regras que devem ser seguidas, a exemplo de que cada participante deverá observar as condições de privacidade de seu ambiente de estudo e autorizar a gravação dos eventos realizados nos chats e vídeos durante as atividades. Para a emissão do certificado é necessário 75% de participação em todos os eventos.

Programação completa:

Segunda (17)

14h – Apresentação do protocolo de sistematização da assistência do BLH e liberação de LH para os RN’S no alojamento conjunto e admissão. (Público: profissionais da saúde – pediatras e enfermeiros) – Plataforma: ICV Conectado.

Terça (18)

10h – Cuidados psicoafetivos ao trinômio (RN, família e equipe) em tempos de pandemia da Covid-19.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado.

15h30 – Atualização dos processos no controle de qualidade para distribuição do LH (Aula 01).

(Público: profissionais BLH) – Plataforma: ICV Conectado;

Quarta (19)

14h – Amamentação e teste da lingüinha: o que é, para que serve e como é feito.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado;

Quinta (20)

15h30 – Atualização dos processos no controle de qualidade para distribuição do LH (Aula 02).

(Público: profissionais BLH) – Plataforma: ICV Conectado;

Sexta (21)

10h – Encontro com gerente da atenção básica do município e diretores dos distritos sanitários para fortalecer a campanha de doação.

(Público: diretores dos Distritos Sanitários) – Plataforma: DAS SMS;

Segunda (24)

14h – Amamentação e orientações para alta hospitalar em tempos de pandemia da Covid-19.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado.