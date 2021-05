Instituto Cândida Vargas segue com Semana de Doação de Leite

Diversos profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa participaram, na tarde desta segunda-feira (17), do primeiro dia da Semana Municipal de Doação de Leite Humano, realizado pelo Instituto Cândida Vargas (ICV).

Nesta terça-feira (18), serão abordadas as temáticas sobre “cuidados psicoafetivos ao trinômio – recém nascido, família e equipe – em tempos de pandemia e atualização dos processos no controle de qualidade para a distribuição do leite humano. As inscrições ainda podem ser feitas pelo link.

Nesse primeiro dia de evento, os inscritos participaram de uma palestra sobre o novo protocolo adotado pelo Instituto.

“A palestra vai ajudar os profissionais a saberem em que momento prescrever o leite e em qual situação. Qual é o bebê que vai ser beneficiado? Aquele que está com hipoglicemia, o que realmente necessita. Então, esse novo protocolo irá contribuir nessa avaliação, visando garantir a distribuição do leite para aqueles que mais precisam”, explicou Daniele Maciel, coordenadora do Banco de Leite Humano Zilda Arns.

Na terça-feira, será ministrado um curso, em duas aulas, voltado para os profissionais de saúde e os do Banco de Leite do ICV sobre segurança alimentar.

“Os trabalhadores no banco de leite humano recebem muitas informações sobre a rotina do controle de qualidade e de como manusear esse leite. Mas eles irão passar por uma atualização com o objetivo de melhorar ainda mais esse trabalho desenvolvimento”, contou.

A Semana Municipal coincide com o Dia Mundial de Doação de Leite Materno, celebrado em 19 de maio, e conta com uma programação que realizará um encontro com gerente da Atenção Básica do município e diretores dos Distritos Sanitários para fortalecer a campanha de doação, além de abordar a temática da amamentação e orientações para alta hospitalar em tempos de pandemia da Covid-19.

Este ano, a iniciativa traz o tema ‘Doação de Leite Humano: A pandemia trouxe mudanças e sua doação traz esperança’. A programação segue até o dia 24 com encontros e palestras virtuais.

Como se faz a doação? – A mulher que amamenta e tem leite excedente liga para a Central do Banco de Leite pelos telefones 3214-1390 ou 98795-8192 (também é Whatsapp) para informar que tem interesse em fazer a doação. Logo após, será feita uma análise do cadastro para saber se a mulher está apta a ser doadora.

A central vai agendar um dia para a Rota Domiciliar ir até a casa da mãe para deixar o kit de coleta. Após a coleta, a doadora vai agendar o dia para a central pegar esse leite, isto é, assim que completar os frascos.

“Essa campanha é muito importante. A doação de leite humano é feita por aquela mulher que amamenta e tem leite excedente, mas ela precisa ter a vontade de doar. Então, é importante elas entenderem porque é fundamental essa doação para salvar vidas”, enfatizou Daniele Maciel.

Para acesso aos eventos, obrigatoriamente, todos os participantes deverão possuir conta de e-mail na plataforma Google (Gmail). Será utilizada a plataforma Google Classroom, disponível para Android, Apple e PC, encontrada nas bibliotecas de aplicativos virtuais.

Regras – No link do evento tem as regras que devem ser seguidas, a exemplo de que cada participante deverá observar as condições de privacidade de seu ambiente de estudo e autorizar a gravação dos eventos realizados nos chats e vídeos durante as atividades. Para a emissão do certificado é necessário 75% de participação em todos os eventos.

Programação completa:

Terça (18)

10h – Cuidados psicoafetivos ao trinômio (RN, família e equipe) em tempos de pandemia da Covid-19.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado.

15h30 – Atualização dos processos no controle de qualidade para distribuição do LH (Aula 01).

(Público: profissionais BLH) – Plataforma: ICV Conectado;

Quarta (19)

14h – Amamentação e teste da lingüinha: o que é, para que serve e como é feito.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado;

Quinta (20)

15h30 – Atualização dos processos no controle de qualidade para distribuição do LH (Aula 02).

(Público: profissionais BLH) – Plataforma: ICV Conectado;

Sexta (21)

10h – Encontro com gerente da atenção básica do município e diretores dos distritos sanitários para fortalecer a campanha de doação.

(Público: diretores dos Distritos Sanitários) – Plataforma: DAS SMS;

Segunda (24)

14h – Amamentação e orientações para alta hospitalar em tempos de pandemia da Covid-19.

(Público: profissionais da saúde) – Plataforma: ICV Conectado.