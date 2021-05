HULW promove passeio terapêutico para paciente

Sentir a brisa da manhã e o calor do sol, ver a mata verde e a imensidão do mar à frente, olhar o céu azul iluminando e trazendo ares de esperança.

Essas foram as sensações proporcionadas pela equipe da Unidade de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh) a um paciente internado há mais de um mês na unidade de saúde.

O passeio terapêutico aconteceu na cobertura do hospital-escola, localizado no 8º andar, onde existe um espaço aberto e foi o primeiro desde o início da pandemia de covid-19.

A ação foi promovida pela equipe da Unidade de Cirurgia Geral (UCG) em parceria com residentes do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Hospitalar (Rimush) e ocorreu no dia 11.

“O passeio consegue levantar a autoestima do paciente, faz com que ele sinta sensações e sentimentos esquecidos durante o processo de internação e o faz enxergar que tem uma equipe ao lado dele, que se preocupa com ele e quer promover o seu bem-estar”, explicou Giselle Cavalcante, supervisora técnica de enfermagem da UCG e preceptora do Rimush.

Durante o passeio, a música também esteve presente, através das canções preferidas do usuário.

“A equipe percebeu a emoção do paciente e da sua filha, que também acompanhou o passeio. Ele chorou, agradeceu e relembrou fatos do passado que o traziam prazer como o trabalho, lugares onde morou. A equipe se sentiu bastante feliz com a reação do paciente e se mostrou motivada a continuar proporcionando momentos como este para outros pacientes”, ressaltou Giselle.

Quase uma semana depois de ter realizado o desejo de rever o mar, o idoso faleceu na manhã desta segunda-feira (17).

Antes da pandemia, passeios terapêuticos beneficiaram vários pacientes de longa permanência do Hospital Universitário de João Pessoa.

Além da cobertura (ambiente privilegiado por oferecer uma bela vista), os locais escolhidos geralmente são o jardim localizado em frente à recepção principal do HULW e o bosque situado no Centro de Ciências da Saúde no Campus I da UFPB, bem próximo ao hospital.

O local é escolhido com base nas condições gerais do paciente, a fim de garantir conforto e segurança ao usuário.