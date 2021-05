Homem suspeito de cometer homicídio é preso em Pocinhos

Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de cometer um homicídio no município de Pocinhos. O crime ocorreu no último domingo (9) no Centro da cidade.

O suspeito estava em uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra Roberto Ramos da Silva, de 30 anos, que estava nas proximidades de sua residência.

A vítima foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos.