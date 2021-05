Homem é preso suspeito de matar duas mulheres no Agreste da PB

No último sábado (15), foi preso o suspeito de matar com disparos de arma de fogo Marilene Cruz Lima, de 37 anos, e Josefa Maria do Nascimento, de 51 anos, na Zona Rural de Fagundes, município do Agreste paraibano.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira, dia 14. As duas amigas foram juntas a uma confraternização e, ao sair, foram surpreendidas pelo suspeito.

De acordo com informações policiais, a intenção, na realidade, seria vitimar a filha de Josefa, que teria discutido com a esposa grávida do acusado, e esta perdeu o bebê algum tempo depois.

No momento do crime, há alguns metros de onde ocorreu a confraternização, Marilene foi a primeira a ter sua vida ceifada, sendo atingida e morrendo ainda no local.

Josefa também foi ferida, mas ainda conseguiu voltar à casa junto de sua filha, que seria o alvo do suspeito. A filha, assim como a dona da casa, conseguiu se esconder em um dos cômodos e não ser atingida.

Uma ambulância foi acionada para socorrer as vítimas e ainda tentou acessar o local, mas foi impedida pelo homem que proferiu disparos contra o veículo.

Além da prisão do responsável pela morte das amigas, outros três suspeitos, que estariam envolvidos em pelo menos 10 homicídios na região, também foram presos.