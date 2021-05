Homem é preso suspeito de abusar de menina de 3 anos no Brejo paraibano

Foi preso na noite da segunda-feira (17), o suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos em Alagoinha, município do Brejo paraibano. O crime ocorreu no trabalho do pai da vítima, uma oficina de eletrodomésticos, quando ele não estava no local.

De acordo com informações policiais, a oficina fica na parte da frente do mesmo terreno onde mora a família. A criança teria ido procurar o pai no trabalho, mas o suspeito é quem estava lá.

Algum tempo depois a garotinha indicou o que o homem teria feito e se queixou de dores nas partes íntimas. Ela foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML), após a mãe identificar vermelhidão e inchaço na área.

A Polícia também foi acionada e efetuou a prisão do homem, que foi encaminhado à Delegacia de Guarabira.