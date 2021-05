Homem é preso em flagrante, após atirar em cachorro no Sertão

Mais um caso de maus-tratos aos animais foi registrado na Paraíba. Dessa vez o caso ocorreu no município de São Bento, no Sertão.

Um agricultor foi preso em flagrante, após ter atirado contra um cachorro de uma vizinha.

A proprietária do animal disse que o idoso teria acusado o cachorro de ter atacado as vacas dele. Pegou uma espingarda e atirou contra ele, quebrando dois ossos da pata dianteira.

O caso foi parar na delegacia e o homem acabou sendo preso em flagrante, mas vai responder em liberdade e não pagou fiança.

Os donos do animal tiveram que fazer um acordo com o advogado do acusado para poder conseguir os remédios e a cirurgia do cachorro, já que eles não têm condições.