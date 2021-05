Grande volume de chuva em JP deixa Defesa Civil em alerta

Nas últimas 24 horas choveu 78 mm em João Pessoa, sendo o maior volume no bairro de Manaíra. Apesar da continuidade das precipitações, até às 9h desta quinta-feira (13), a Defesa Civil de João Pessoa não recebeu chamados, nem registrou ocorrências graves.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as chuvas em todo o litoral paraibano devem continuar pelas próximas horas.

Segundo Antonio Esteves, diretor de Minimização de Desastres da Defesa Civil de João Pessoa, estão sendo esperados 150 mm de chuvas no mês de maio, de acordo com a média histórica dos últimos 30 anos. “Já choveu dois terços do esperado para o mês de maio, apenas nos últimos cinco dias”.

“De ontem (quarta) pra hoje (quinta), nosso plantão não recebeu chamados. Mas, continuamos monitorando os pontos de alagamento, com a atuação da Semob e da Seinfra para minimizar os transtornos para a população”, disse Antônio Esteves. Ele acrescentou ainda que a Defesa Civil do município vem trabalhando de forma ininterrupta na prevenção para abrandar os transtornos ocasionados pelas chuvas.

Apoio – A Defesa Civil de João Pessoa pode ser acionada através dos telefones de plantão 0800-285-9020 e 98831-6885.