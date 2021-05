Governo estadual fornece em CG refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade

A secretária de Desenvolvimento Humano, Ana Cláudia Nóbrega, anunciou nesta quinta-feira (13), em entrevista a uma emissora de rádio, que o projeto “Prato Cheio” foi implementado no município de Campina Grande pelo governo do Estado.

– Temos apenas o atendimento que é feito pelo restaurante popular do governo do Estado, que fornece diariamente 1.500 refeições. O Programa Prato Cheio oferece mil refeições diárias e o objetivo é atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que vivem em situação de rua, garantindo as três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar – anunciou.