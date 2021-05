Governador evita polêmica sobre apoio do PP, mas admite chamar Cícero para outro partido

O tema eleições 2022 voltou a ser pauta durante entrevista do governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), a uma emissora de TV da capital.

Ele disse que considera natural que o prefeito da capital, Cícero Lucena (Progressistas) opte por não seguir a aliança no próximo ano, mas que chamá-lo para trocar de partido não foi descartado: “É uma possibilidade”.

João falou também sobre o momento político. Ele voltou a afirmar que o foco é na pandemia do Coronavírus e que a decisão do prefeito de João Pessoa deverá vir só no próximo ano.

– Eu entendo ser natural esse processo de apoio no próximo ano quando a gente passar a discutir as eleições de 2022. Também não acharia estranho se o partido à qual pertence o prefeito tomar um outro caminho e aí o prefeito vai decidir se segue o seu partido ou se mantém o apoio. A política é como nuvens no céu, as coisas mudam de uma hora pra outra, por isso acho que a campanha de 2022 vai ser tratada mais à frente, quando a gente tiver uma pressão menor com relação a pandemia – frisou.