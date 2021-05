Governador atrai prefeitos para o Cidadania e pavimenta a reeleição

Os prefeitos de São Vicente do Seridó, Erivam de Biu (PSD), e de Riacho de Santo Antônio, Gilson Gonçalves (Pros), anunciaram nesta terça-feira (11), suas filiações ao Cidadania e o consequente apoio à reeleição do governador João Azevêdo nas eleições de 2022.

“Nós estamos atendendo ao anseio da nossa população que nos elegeu para trabalhar pela cidade, levando desenvolvimento e qualidade de vida. Nós assumimos a cidade numa situação muito difícil e tenho certeza de que teremos muito êxito com essa união consolidada hoje”, disse Erivam de Biu, que foi eleito para o primeiro mandato de prefeito nas eleições do ano passado com 58,53% dos votos, após exercer o mandato de vereador de São Vicente do Seridó.

Já o prefeito de Riacho de Santo Antônio, Gilson Gonçalves, disse que o seu grupo político, liderado pelo ex-prefeito Ofila, se reuniu e “decidimos pela nossa filiação ao Cidadania e a partir de agora levaremos mais obras e ações para o nosso município e com o apoio do governo só teremos a ganhar”, comentou.

Gilson Rodrigues foi eleito prefeito de Riacho de Santo Antônio nas eleições de 2020 com 56,67% dos votos.

Com a filiação dos dois prefeitos, o presidente estadual do Cidadania, Ronaldo Guerra, informou que o partido passa a contar com 44 prefeitos na Paraíba.