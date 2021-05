Governador anuncia licitação de 24 projetos de abastecimento d’água para comunidades rurais

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (17), durante o programa Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, que o Projeto Cooperar, por meio do PB Rural Sustentável, vai licitar 24 projetos de abastecimento d’água singelo no valor de R$ 1,8 milhão.

A ação irá beneficiar comunidades rurais dos municípios de Itaporanga, Água Branca, Taperoá, Areia, Areial, Casserengue, Cuité, Solânea, Bonito de Santa Fé, Santa Cruz, Uiraúna, São João do Tigre, Sapé, Santa Inês, Conceição e Manaíra.

Na oportunidade, o governador ressaltou que a questão da segurança hídrica é fundamental para a Paraíba. “É preciso atuar tanto na área urbana quanto rural. Estamos com o projeto Cooperar levando segurança hídrica para a área rural. São inúmeras as ações, que vão desde cisternas, construção de barragens subterrâneas, sistemas simplificados de abastecimento d’água. Tudo isso, para que a gente possa fazer com que a população rural tenha segurança hídrica. Da mesma forma, estamos atuando na segurança hídrica das cidades com a construção de grandes adutoras. Esse é um objetivo a ser atingido pelo Governo: levar segurança hídrica a todos os municípios da Paraíba”, falou.

João Azevêdo ainda acrescentou que o Governo vai licitar uma grande adutora com 348 km de extensão que vai beneficiar todas as sedes de municípios do Cariri.

“Isso trará uma solução definitiva, considerando que a segurança hídrica de lá está amarrada às águas da transposição. Da mesma forma, queremos levar para o maior número possível de cidades, na sua zona rural, segurança hídrica e isso se faz com ações como esta do Cooperar, como as feitas pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e outras”, observou.

O coordenador do Cooperar, Omar Gama, participou do programa Conversa com o Governador e explicou como se deu a escolha dos locais contemplados com as ações do PB Rural Sustentável:

“Esses municípios, através de suas associações comunitárias, responderam ao chamamento público feito pelo Cooperar. Após isto, os técnicos do projeto, em parceria com a Empaer, visitaram as comunidades contempladas para assegurar a viabilidade da implantação dos abastecimentos d’água singelos”, disse.

Omar Gama também ressaltou que, além dessa nova licitação, o Cooperar já iniciou a implantação de 1.500 cisternas com capacidade de 16 mil litros para consumo humano.

“Ao todo, foram 39 municípios beneficiados, 224 comunidades atendidas e 1.500 famílias contempladas. O investimento nessa ação foi de R$ 12 milhões”, afirmou.