Funjope inicia pagamento da segunda parcela de auxílio para artistas

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) começou a pagar, nesta sexta-feira (14), a segunda parcela do apoio emergencial aos artistas, liberando o recurso para 300 beneficiados.

Os demais recebem na segunda-feira (17). O valor é repassado via transferência bancária e, ao todo, são contemplados mais de 1.150 artistas e produtores de cultura. Para a segunda parcela serão liberados R$ 345 mil. A primeira foi paga em apenas três dias, entre 28 e 30 de abril.

“O nosso contentamento é de que a gente conseguiu dar, neste último mês, uma acolhida aos nossos artistas que estão passando por necessidades por conta da pandemia. Estamos com total apoio do prefeito Cícero Lucena, que sempre nos estimulou a fazer esse tipo de ação para não esquecermos, dentro da linha da Funjope, de planejar eventos, editais, mas também ter como foco o cuidado com a comunidade artística”, declarou o diretor-presidente da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que a Fundação está conseguindo chegar em grupos sociais e em artistas com os quais nunca havia acontecido um diálogo.

Disse ainda que a Funjope tem realizado um trabalho intenso junto com outras secretarias do governo municipal que está totalmente integrado na ação de cuidar das pessoas. “São várias ações diferentes, uma ajudando a outra. Há uma ação integrada do governo municipal no sentido de cuidar das pessoas”, afirmou.

A Prefeitura de João Pessoa tem agido de maneira integrada. No apoio emergencial, por exemplo, a Funjope contou com a contribuição das secretarias de Finanças (Sefin), Planejamento (Seplan) e Procuradoria Geral. A previsão total dos recursos disponibilizados para o apoio emergencial foi de R$ 780 mil, em recursos próprios.