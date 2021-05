Frota de ônibus em João Pessoa sofre redução temporária por conta das chuvas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da Diretoria de Planejamento (Diplan) – responsável pelas operações do transporte público – informa na manhã desta quinta-feira (13), que por conta das fortes chuvas registradas nas últimas horas, o sistema de ônibus está apresentando frota reduzida nas linhas que possuem acessos comprometidos devido a pontos com alagamentos.

Veículos estão retidos nos terminais de bairro aguardando a redução do volume de água nos trechos. Quando as operações tiverem condições de retornarem à normalidade, faremos as devidas divulgações. Pedimos a compreensão de todos aos usuários mediante as intercorrências.