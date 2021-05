Ex-senador se reúne com deputado e conversa sobre Romero ser candidato ao governo

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) falou nesta terça-feira (11), em entrevista a uma emissora de rádio, sobre uma longa conversa que teve com o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) em Brasília.

No diálogo, o parlamentar revelou que um dos assuntos foi sobre a política paraibana e as eleições de 2022.

No ensejo, o tucano destacou que Cássio acredita que o nome de Romero Rodrigues (PSD) é viável para disputar o governo do estado nas eleições do próximo ano.

– Eu estive em Brasília e tive esta conversa com Cássio. A conversa foi extremamente amena, falamos de política e sobre 2022. O fato é que precisamos fazer uma frente de oposição. Esta frente está feita e posta. Em função desta frente de oposição, existem duas candidaturas postas. A candidatura de Romero é mais consolidada, mais firme e mais robusta, e Cássio concorda também com isto. Pedro tem legitimamente a possibilidade de querer ser candidato a governador, mas Romero saiu no final de sua gestão com aprovação recorde – destacou o ´tucano´.

Por fim, ele comentou que vai conversar com o ex-prefeito campinense sobre a possibilidade de o PSD apoiar a candidatura de Lula para a presidência e sobre a permanência de Romero no partido, caso haja esta aliança entre o PT e o PSD.

– Hoje conversarei com Romero sobre essa questão do partido – concluiu Tovar.