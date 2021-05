Ex-BBB 21 é o novo contratado da Globo

Da redação com Folhapress. Publicado em 12 de maio de 2021 às 14:35.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Gilberto Nogueira, um dos mais populares participantes do BBB 21, foi contratado pela Globo para participar de projetos que serão anunciados em breve. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11).

Conhecido pelo jeito alegre e intenso nas discussões, Gil do Vigor vai conciliar a nova vida de famoso com o pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. O pós-doutorado começa em setembro.

“Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo” ele contou . “O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!”.

No sábado (15), Gil vai participar do Altas Horas (Globo) e falará mais sobre a contratação.

O economista disse recentemente que entrou no BBB 21 para ter voz e representar muitas pessoas que não são ouvidas no país.

Nas entrevistas após sair do reality, ele tem ressaltado a importância da educação em sua vida e os esforços para seguir na carreira acadêmica.

Para ele, é preciso que os governantes tomem atitudes para minimizar as injustiças do Brasil. “Nós perdemos talentos”, avalia.

Segundo o economista Claudio Ferraz, que foi professor do ex-BBB, Gil do Vigor quer mudar o Brasil.

“Ele quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança. Orgulho de professor”, completou Ferraz, que é professor da Vancouver School of Economics, University of British Columbia, Canadá, e do Departamento de Economia da PUC-Rio.