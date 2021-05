Especialista ressalta aumento na lâmina d’água do Açude de Boqueirão

O especialista em recursos hídricos Isnaldo Cândido destacou que o Açude de Boqueirão (Epitácio Pessoa) estava sofrendo com a perda de água nos últimos meses, mas, após as chuvas, registrou um acréscimo de um centímetro em sua lâmina e totalizando 45,2% de sua capacidade total.

– Para se ter uma ideia, no ano passado neste mesmo período, Boqueirão já estava com acréscimo em sua lâmina de 12 metros cúbicos e este ano só teve uma recarga de 21 centímetros, o que representa seis milhões de metros cúbicos – disse.

De acordo com Isnaldo, não há motivos para alarde, mas nunca é demais lembrar sobre a importância do uso racional da água para que não soframos com o desabastecimento.