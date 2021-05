Em uma semana, média de internações por Covid-19 sobe na Paraíba

A possibilidade de uma terceira onda de Covid-19 na Paraíba tem deixado as autoridades em saúde do Estado em alerta. Os secretários estaduais de Saúde voltaram a utilizar o espaço da mídia para apelar que a população siga as recomendações e não promova aglomerações.

Segundo o secretário executivo de Saúde, Daniel Beltrammi, a segunda semana de maio tem apresentado dados preocupantes.

Em entrevista nesta sexta-feira (14), ele disse que em uma semana a média por internações subiu apresentando todo dia aumento de dez pessoas internadas pela Covid-19.

– Vamos caminhando para o final da segunda semana do mês de maio num momento em que possamos nos atentar a esse alerta. Na primeira semana do mês, entre os dias 3 a 7 de maio havia uma média de 69 internações por dia. Essa segunda semana entre os dias 10 e 14 de maio, são 79 por dia, ou seja, um aumento na média de 10 internações por dia. Além disso, a taxa de transmissibilidade apresenta uma tendência a elevação que não víamos há pelo menos duas semanas – explicou.

Daniel apontou ainda a rapidez de contaminação das novas variantes da doença e reafirmou que se as pessoas não seguirem as medidas, o quadro pode se agravar.

– Estamos lidando com motivações específicas como as novas variantes que são capazes de produzir esse agravamento. Esse é o momento fundamental de agir. Não é momento de aglomerações. É o momento de estar em casa. Não precisamos passar pelas durezas do mês de março. É preciso usar máscaras, ficar em casa convivendo somente com quem mora na mesma casa. Só com essas medidas e a vacinação é que podemos conter o avanço da Covid-19 – salientou.