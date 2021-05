Em parceria com a UFPB, Sefaz abre inscrições para estágio remunerado

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), que assinou um Termo de Acordo de Cooperação com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), abriu inscrições, nesta segunda-feira (17), para estágio remunerado. Ao todo são 20 vagas, sendo metade para contratação imediata e outra metade para cadastro de reserva.

O estágio vai contemplar estudantes de graduação de oito cursos da UFPB: Administração (2 vagas); Arquitetura e Urbanismo (1 vaga); Arquivologia (2 vagas); Ciências da Computação (1 vaga); Ciências Atuariais (7 vagas); Direito (5); Engenharia Civil (1 vaga) e Jornalismo (1 vaga).

Onde se inscrever – Com base no Termo de Acordo de Cooperação, os alunos dos oito cursos de graduação da UFPB deverão procurar as coordenações dos cursos para se inscrever para o estágio.

As inscrições, que seguem até o dia 31 de maio, serão realizadas por meio do Google Forms, com link fornecido pela Coordenação de cada curso da UFPB. O valor da bolsa estipulado será de R$ 900,00 e um auxílio-transporte no valor de R$ 176,00.

Pré-requisitos para inscrição – Para se inscrever para o estágio na Sefaz-PB, os alunos dos oito cursos terão alguns pré-requisitos: estarem regularmente matriculados; terem frequência efetiva e cursarem entre o 4º ao 6º período, de acordo com os cursos.

Com exceção do curso de Ciências Atuariais, que terá como pré-requisito alunos cursando a partir do 6º período, e o de Jornalismo, a partir do 4º período, os alunos dos demais cursos como Administração; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Ciência da Computação; Direito; e Engenharia Civil precisam estar cursando o 5º período.

Outro pré-requisito para todos os cursos é que os alunos terão de ter conhecimentos em Word/Software de Textos (nível intermediário), apresentar o histórico escolar fornecido pela UFPB na Coordenação do Curso, além do Curriculum Vitae.

Já os cursos de Ciências Atuariais e de Ciências da Computação terão ainda como exigência conhecimento prévio de programas como Excel/Softwares de planilhas e o Banco de Dados.

Objetivo do Estágio – Para o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, o acordo entre a Sefaz-PB e a UFPB para oferta de estágio “é uma forma de disponibilizar aos estudantes universitários de oito cursos de graduação da UFPB mais uma etapa de aprendizagem prática de sua formação em um ambiente de trabalho satisfatório com profissionais e servidores aptos para auxiliar e orientar os estagiários”.

“Para nós, da Secretaria da Fazenda, os alunos também contribuirão com os seus conhecimentos acadêmicos para agregar e pôr em prática a execução de suas atividades em cada área de atuação para que juntos possamos buscar uma melhor prestação de serviço à sociedade paraibana”, comentou.