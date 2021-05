Em 24h choveu mais de 30% do esperado para o mês de maio em JP

A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa) registrou 103,8 milímetros de chuvas em João Pessoa entre as manhãs de quarta-feira e desta quinta-feira (13). O acumulado no período de 24 horas equivale a 36,7% da média histórica do mês de maio na capital.

Também choveu forte em Marcação (94,5 mm), Baía da Traição (90,7 mm), Mataraca (90,2 mm), Rio Tinto (73,2 mm), Mamanguape (70,6 mm), Itabaiana (67,2), Salgado de São Félix (62,3 mm), Alhandra (59,3 mm) e Conde (49,98 mm).

De acordo com a meteorologista da Aesa, Marle Bandeira, há previsão de mais chuva no Litoral, Brejo e Agreste.

“Na noite desta quinta-feira e ao longo da sexta-feira podem ocorrer precipitações com intensidade variando de moderada a forte nestas regiões. Estas chuvas estão sendo provocadas por aglomerações de nuvens vindas do oceano atlântico em direção aos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte”, explicou.

Monitoramento – A Sala de Situação do Governo do Estado, também conhecida como Centro de Gestão de Situações Críticas, monitora a variação climática de forma ininterrupta, possibilitando a prevenção de eventos críticos como secas e enchentes.

Ela funciona em Campina Grande, onde técnicos da Aesa trabalham em sistema de plantão, acompanhando em tempo real os dados enviados pelas estações meteorológicas.