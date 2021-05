Dona do Magazine Luíza concede entrevista exclusiva hoje à TV Itararé

Na noite desta terça-feira, no programa Ideia Livre da TV Itararé de Campina Grande – canal 18.1 e pela internet no endereço www.tvitarare.com.br -, uma entrevista especial com a mulher e empresária que virou referência nacional: Luíza Trajano, a presidente do conselho de administração do grupo Magazine Luíza.

Ela fala sobre o enfrentamento à Covid-19, a sua mobilização social e de milhares de mulheres, como também sobre os efeitos do comércio eletrônico nas lojas físicas e no mercado de trabalho.

Mas Luíza fala muito mais: sobre as suas origens e sobre cidadania.

Nessa edição, participam como debatedoras a professora do IFPB Laudiceia Araújo e a jornalista Deborah Souza.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza