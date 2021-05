Diretor de hospital de CG ressalta preocupação com saúde emocional dos funcionários

O diretor do Hospital de Clínicas de Campina Grande, Johnny Bezerra, afirmou que a unidade tem se preocupado com a saúde mental e emocional dos médicos e demais profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

– Temos que agradecer a esses profissionais que já vêm há dez meses nessa batalha e luta. A gente sabe que são plantões cada vez mais cansativos – disse.

De acordo com Johnny, o hospital conta com psicólogos à disposição para profissionais, pacientes ou familiares que precisem de suporte neste momento difícil.

O diretor ainda revelou, em entrevista a uma emissora de rádio, que o hospital realiza ações como a noite da pizza, a noite do hambúrguer, eventos de Dia das Mães, Dia das Mulheres, para deixar os plantões menos extenuantes e mais agradáveis para todos.

– Temos perdido algumas batalhas, mas, na grande maioria das vezes, a gente tem visto histórias muito bonitas de superação e de vitória – frisou.

Johnny reforçou o apelo para que as pessoas se cuidem e se previnam contra o vírus, pois ainda não há vacinação em massa e todos os cuidados são necessários para que o vírus não se espalhe.